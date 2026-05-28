北朝鮮が27日に公開した新型「軽量級多用途ミサイル発射システム」が、ウクライナ戦争で使用され世界的に売れている米軍の高機動ロケット砲システム「HIMARS（ハイマース）」を思わせる外観で注目を集めている。装輪式トラックの後部に箱型発射機を搭載し、角張った装甲キャビンを備える姿は、軍事ファンの間で今後「北朝鮮版HIMARS」と呼ばれそうだ。だが、北朝鮮軍の“そっくり兵器”は今に始まった話ではない。朝鮮中央通信によ