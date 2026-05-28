鎌倉発祥のアロマ生チョコレートブランド「メゾンカカオ」から、月替わりで展開される人気シリーズ「生ガトーショコラ テロワールコレクション」の第25弾“No.6”が登場♡2026年6月1日（月）より、全国7店舗とオンラインショップにて800本限定で発売されます。紫陽花を漉き込んだ幻想的な和紙パッケージと、果実のように華やかな味わいが織りなす、この季節だけの特別な一品です。 紫陽花を