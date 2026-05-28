「スーパーカブかよ！」トヨタの「リッター約50km」走るクルマに反響あり！車重わずか700kg台という、現代のほとんどの軽自動車よりも軽いボディ。それに加えて、空気抵抗を極限まで減らした流線型のフォルムと、1リットルあたり約47.6kmという驚異的な燃費性能。【画像】超カッコイイ！ これが「リッター50km」走るトヨタ車です！（13枚）かつてトヨタが開発した「FT-Bh」は、Bセグメントと呼ばれるコンパクトカーのクラス