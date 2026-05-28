「シーズン」が近づいてきました。ことしの海水浴場、1番早い場所で6月13日から開設される見込みです。道によると、2026年も2025年に続き25市町村35か所で海水浴場が開設される見込みだということです。1番早い場所では石狩市のスタービーチサッポロが6月13日から開設される予定で、期間も最長の79日間です。道は海水浴シーズンを前に関係機関を集めた会議を開き、水難事故の対策防止などについて話し合い