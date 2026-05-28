◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人 5-1 ソフトバンク(27日、東京ドーム)巨人・戸郷翔征投手が7回1失点の好投で今季2勝目をマーク。試合後、就任後初白星となった橋上秀樹監督代行とのウイニングボールに関する舞台裏を語りました。チームの連敗を5で止めたこの日のマウンドを振り返り、戸郷投手は「ドームで、本拠地で勝つというのはやっぱり選手にとってはすごいうれしいことですし、すごくたくさんの声援をいただけた。ヒットはたく