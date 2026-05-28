◆ファーム・リーグ巨人４x―３ヤクルト（２７日・ジャイアンツタウンスタジアム）下半身のコンディション不良から実戦復帰した巨人のリチャード内野手（２６）が２７日、復帰初戦でいきなり快音を響かせた。ファーム・リーグ、ヤクルト戦（Ｇタウン）に「３番・ＤＨ」で先発出場。初回無死一、二塁のチャンスで迎えた第１打席で左腕・石原に対し、カウント１―０から中堅左にはじき返す先制の適時二塁打。「久しぶりだった