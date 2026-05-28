女優の川島海荷（３２）がウェディングドレス姿を公開した。２８日までにインスタグラムを更新し、「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」と報告。ドレスに上にレースのケープを羽織った姿や、ケープを外し、肩を出したビスチェタイプのＡラインドレス姿のショットをアップした。そして「今思い返しても…家族友人の笑顔に囲まれて、こんな幸せな日はないと実感したのを覚えています」とつづった。この