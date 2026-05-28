NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4481.50（-53.50-1.18%） 金８月限は続落。時間外取引では、米国とイランの和平交渉の難航を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、下げ幅を拡大した。日中取引では、イラン国営テレビが米国との紛争終結に向けた覚書草案で１カ月以内にホルムズ海峡の封鎖を解除することが伝えられたが、ホワイトハウスが否定したことや、米国の食料品価格の上昇見通しを受けて売り優勢とな