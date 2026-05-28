NY株式27日（NY時間16:25）（日本時間05:25） ダウ平均50644.28（+182.60+0.36%） S＆P5007520.36（+1.24+0.02%） ナスダック26674.73（+18.55+0.07%） CME日経平均先物65220（大証終比：+200+0.31%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発したものの、本日はメモリー半導体に利益確定売りが入り、ナスダックは軟調な値動きが続いた。ただ、小幅高で終了している。前日に時価総額が