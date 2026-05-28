米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 4.035（+0.003） 米10年債4.481（-0.004） 米30年債5.009（-0.009） 期待インフレ率2.411（-0.002） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは横ばい。状況はイラン情勢での和平合意への期待もあり、原油相場が下落する中、利回りも下げて始まった。 しかし、イラン国営通信が、暫定和平合意に関する非公式の草案を