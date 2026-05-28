NHK連続テレビ小説『風、薫る』第9週では、りん（見上愛）が千佳子（仲間由紀恵）の手術に立ち会い、そこでテキパキした手術介助を見せたベテラン看病婦・フユ（猫背椿）にフォーカスが当たっている。そんなフユの夫・永田康介役で本格登場しているのがお笑いコンビ・シソンヌのじろうである。 参考：『風、薫る』第44話、シマケン（佐野晶哉）が宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）をつなぐ 連続テレビ小説と芸人の縁は