開催：2026.5.28 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 2 - 1 [マーリンズ] MLBの試合が28日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとマーリンズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するマーリンズの先発投手はエウリー・ペレスで試合は開始した。 1回表、3番 オット・ロペス 6球目を打ってセンタ