◇交流戦巨人5―1ソフトバンク（2026年5月27日東京D）チームを鼓舞する熱投だ。巨人の戸郷は7回で今季最多117球を投げ、7安打1失点で2勝目は今季の本拠地初白星。連敗を5で止める粘投に「連敗を止める役目が一番重要。僕の中でもチームとしても大きな1勝だと思う」と笑顔を見せた。前日から阿部前監督に代わって指揮を執る橋上監督代行の1勝目にもなったが「橋上さん1勝目だなと思ったけど、でも“代行”なんで。簡単に