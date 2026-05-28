◇交流戦巨人5―1ソフトバンク（2026年5月27日東京D）巨人が27日、ソフトバンク戦を5―1で制して仕切り直しの1勝を挙げた。娘への暴行の疑いで現行犯逮捕されたことを受け、阿部慎之助前監督（47）が前日に辞任。後を受けた橋上秀樹監督代行（60）は2年ぶり3番の坂本など打線を大幅に改造し、指揮2戦目で初勝利をつかんだ。選手兼任を除いて監督のシーズン途中の退任は、球団創設92年で初めて。未曽有の危機にチームが団結