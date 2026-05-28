日本サッカー協会は27日、北中米遠征（6月2〜28日）に臨むU―19日本代表に吉田湊海、徳田誉（ともに鹿島）や神代慶人（Eフランクフルト）ら25人を選んだ。W杯に臨むフル代表のトレーニングパートナーも務める予定。5日にU―19メキシコ代表、9日にはU―19米国代表と親善試合を行う。W杯の日本の1次リーグ全3試合も観戦する。