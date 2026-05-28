「第9回プラチナカップ」が27日、浦和競馬場で行われた。5番人気のイグザルトが差し切って優勝。昨年3月のフジノウェーブ記念以来となる2度目の重賞制覇を飾った。今回はテン乗りの矢野とコンビを組んだ。スタートを決めて1コーナーを中団6番手で通過したが、向正面で何度も左ステッキが入った。「想像よりも出てくれて、前めで運ぶことができたが、（気持ちが）少し小さい部分があって、いい雰囲気ではなかった。乗りにくさも