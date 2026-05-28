■マキヤ 1,500円(+300円、+25.0％) ストップ高 マキヤ [東証Ｓ]がストップ高。同社は26日の取引終了後、神戸物産 [東証Ｐ]との間で、資本・業務提携契約を締結すると発表した。事業の相乗効果を期待する買いが入ったようだ。マキヤは総合ディスカウント店「エスポット」のほか、神戸物産の「業務スーパー」のフランチャイズ店を展開。提携により総菜のラインアップの拡充や共同仕入れによるスケー