■売れるＧ 588円(+25円、+4.4％) 売れるネット広告社グループ [東証Ｇ]が3日ぶり大幅反発。27日午前11時30分ごろ、子会社のビットコイン・セイヴァーが提供する暗号資産復旧サービスで、約5BTC（6000万円相当）のアクセス不能状態だった暗号資産の復旧に成功したと発表しており、株価の支援材料となった。 ■Ｓｃｈｏｏ 317円(+13円、+4.3％) Ｓｃｈｏｏ [東証Ｇ]が3日ぶり大幅反発。