◇交流戦西武2―2ヤクルト（2026年5月27日神宮）連夜の延長戦は12回の末に2―2で引き分け。西武はオリックスに同率首位に並ばれたが、西口監督は「延長に入ってからは昨日同様、中継ぎがよく抑えてくれた」と9回以降無失点の中継ぎ陣をねぎらった。先発・渡辺が7回4安打無失点と好投したが、2―0の8回に篠原がサンタナに痛恨の同点2ランを被弾。深く掘れたマウンドを気にして土を入れた後だっただけに、指揮官は「“ちょ