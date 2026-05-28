新日本プロレスは27日、親会社のブシロードがテレビ朝日とサイバーエージェントに株式譲渡することを発表した。ブシロードは新日本プロレスの株を7割保有しているが、全てを2社に売却する。譲渡価格は約36億円。ブシロードの木谷社長は「強力な配信プラットフォームを軸とした多角的な収益化ビジネスへの進化が不可欠」と株式譲渡の理由を説明。今後は女子プロレスのスターダムに一点集中する見込みだ。サイバーエージェント