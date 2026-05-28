◇交流戦西武2―2ヤクルト（2026年5月27日神宮）ヤクルトは今季初の引き分けで、阪神と同率首位で並んだ。9回1死満塁の好機をものにできなかった一方で、延長11回は無死満塁のピンチで一塁手・茂木の好守もあり無失点。連日の延長戦で池山監督は「失敗はありながらも成長はしていると思う。どっちに転んでもいいようなところだったが、いい戦いができた」と手応えを口にした。8回はサンタナが同点の10号2ラン。「凄く