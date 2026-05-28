◇交流戦DeNA2―5オリックス（2026年5月27日横浜）DeNA打線が11安打を放ちながら2点しか奪えず、2連敗を喫した。ソフトバンクからトレード加入した井上朋を「5番・一塁」で移籍後初スタメン起用するも4打数無安打。本拠地での本塁打は5日の広島戦で林が放った1号2ランが最後。筒香は2試合連続で欠場しており「1本長打が入ってこないとなかなか得点というのはつくれない」と相川監督。一方、右太腿裏の肉離れで離脱中の