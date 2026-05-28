◇ボブ・ホーナーさん死去メジャーの元4番は何人も見てきたけど、日本に来た「元」が付かないバリバリの選手はいまだにホーナーしか知らない。テイクバックが小さく、体重移動も少なくその場で回転する打ち方は、軸がブレないからマネしたかったが日本人にはパワーが足りなくてできなかった。打撃は天才的でセンスの塊だった。「日本人は練習のし過ぎだ」と言って試合前もちょこっと練習して、サッと引き揚げる。でも10スイン