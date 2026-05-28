日本サッカー協会は27日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に出場する日本代表の背番号を発表した。ケガで選外のMF南野拓実（31＝モナコ）の8番は、MF久保建英（24）が継承。森保ジャパンを支えてきた仲間たちの思いも背負い、頂点を目指す。久保は南野の「8」を受け継ぐ。過去は「20」が多かったが、攻撃の軸としての期待を背負い、1桁番号に変更された。日本の「8」はW杯で番号別最多の通算4得点を記録している縁起の良い番号。