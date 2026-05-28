◇交流戦楽天2―7中日（2026年5月27日バンテリンD）楽天先発の古謝は今季最短4回を6安打4失点で4敗目。「試合をつくることができず悔しい」と肩を落とした。初回に辰己の2ランで先制したが、1−2の3回に鵜飼に同点ソロを被弾。4回は石川昂に勝ち越しソロを浴びた。2本塁打はいずれも直球。「不本意な一球で一発を浴びた。もうちょっと工夫ができた」と悔やんだ。21年以来、5年ぶりの交流戦連敗スタートで借金9。三木監督