元ブレーブスの強打者で、87年にヤクルトで旋風を巻き起こしたボブ・ホーナーさんが死去したと26日（日本時間27日）、ブ軍が発表した。68歳。カンザス州出身。死因は明かされていない。世はバブル時代。大リーグが身近ではなかった当時、その打撃は「ホーナー旋風」「黒船来航」と称された。87年4月にヤクルトと契約。デビュー戦だった5月5日阪神戦で来日初アーチを放つと、翌6日の同戦では1試合3本塁打した。同9日の広島戦で