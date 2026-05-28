日本プロ野球選手会がストライク、ボールの判定を機械が補助する「ロボット審判」による自動投球判定（ABS）チャレンジの導入を求めていく可能性があることが27日、分かった。都内で日本野球機構（NPB）と事務折衝し、審判員の評価制度などについて協議。選手会の加藤諭事務局次長が「（ABSチャレンジを）ポジティブに捉えている選手は多い。（今後要望していくことも）そうですね」と説明した。大リーグは今季、ABSチャレンジ