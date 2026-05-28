プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）がIBF（国際ボクシング連盟）の25年男子年間最優秀選手賞にあたる「ジャーシー・ジョー・ウォルコット賞」に輝いた。27日、ベトナムで開催中のIBF年次総会で授与式が行われ、22年度以来2度目の選出を果たした。井上は昨年、13年以来2度目となる年間4試合をこなし、史上初の4団体王座の年間4度防衛に成功。全団体の年間4度防衛は、2団体時代だった1976