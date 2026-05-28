日本野球機構（NPB）は27日、「フレッシュオールスターゲーム2026」（7月27日、ハードオフ新潟）の開催要項および推薦選手を発表した。今季から2軍が3地区制に再編されたため、セ・リーグ選抜対パ・リーグ選抜で実施。2軍戦のみに参加しているオイシックスはセ、ハヤテはパに入る。昨季まではイースタン・リーグ選抜とウエスタン・リーグ選抜が対戦していた。出場選手は6月26日に発表される。