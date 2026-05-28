【ニューヨーク＝木瀬武】２７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１８２・６０ドル高の５万６４４・２８ドルとなり、２２日以来２営業日ぶりに最高値を更新した。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が進展しているとの見方から原油先物価格が下落し、景気に敏感な消費関連の銘柄などで買い注文が広がった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１８・５５ポイント高の２万６６７