◇交流戦ロッテ5―4広島（2026年5月27日マツダ）ロッテは2試合連続の逆転勝ち。反撃ののろしは4番・山口のバットだった。6回先頭で森の132キロカットボールを左翼へ6号ソロ。20日の西武戦から6戦5発と量産中で「ホームランを意識せず、やるべきことだけ考えて打席に立てている。それが良い結果になってますね」と表情を緩めた。2軍再調整中に、まずトップの位置を決めて、ボールに向かい直線的にバットを出す打撃フォー