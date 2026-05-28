日本サッカー協会は２７日、Ｗ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表の背番号を発表した。負傷で選外となった三笘薫（ブライトン）が長く背負っていた７番は、Ｊ１川崎で同僚だった田中碧（リーズ）がつける。堂安律（アイントラハト・フランクフルト）は１０番、久保建英（レアル・ソシエダード）は８番。５大会連続のＷ杯となる長友佑都（ＦＣ東京）は５番となった。だれがつけるのか注目された背番号は、田中に決まった。歴史的