トランスファーマルクトが発表サッカー北中米ワールドカップ（W杯）開幕まで約2週間となった27日、海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」が日本代表メンバーの最新市場価値を発表した。日本人トップに浮上した25歳の佐野海舟は、約1年半で16倍となった。同サイト日本版でMF佐野海舟は、3月に2500万ユーロ（46億円）だった市場価値が4000万ユーロ（74億円）まで急上昇。久保建英の3000万ユーロ（約56億円）を抜いてトッ