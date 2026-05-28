◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人 5-1 ソフトバンク(27日、東京ドーム)巨人は連敗を5で止め、橋上秀樹監督代行が初白星。試合後にはウイニングボールについてコメントしました。この試合は戸郷翔征投手が7回1失点の好投で勝利に貢献。試合後には「『1勝目ですね、おめでとうございます』と声をかけられました」と話した内容を明かします。ウイニングボールは戸郷投手がキープしているとのこと。「くれるかなとちょっと期待していたん