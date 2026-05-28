「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）快音とともに放たれた白球が外野の芝生に弾むと、甲子園が大きく沸いた。「ホッとしました。肩の荷が下りたような、そういう気持ちです」。一塁を回った阪神のキャム・ディベイニー内野手は、ニッコリと白い歯を見せた。待ちに待った出番で結果を出した。１点を追った六回２死一塁で、代打で来日初打席を迎えた。堀の初球を捉え左前打。「思い切って振っていこうというところが