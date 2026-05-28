「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）狙い澄ましたように、初球を振り抜いた。阪神・坂本誠志郎捕手が二回２死二塁からの先制打。「先に取れたのは良かったですね」。加藤貴からは四回２死でも二塁打を放ち、出場２試合連続のマルチ安打。一時は１割台まで下降した打率も上昇してきた。出場４試合連続安打となったが、注目すべきは対左腕の打率だ。今季はサウスポーから２２打数１０安打で打率・４５５と打ちまくっ