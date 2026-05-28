「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）“破壊音”とともに、鮮烈な打球が飛んだ。速度１６８キロの弾丸ライナーはすさまじい勢いで左翼ポール際へと消える。阪神・森下翔太外野手は表情を変えぬまま走り出すと、ベンチに向かって手をたたいた。“兄貴”に並ぶ圧巻のキング弾。悔しい連敗にあって、雨中の聖地で輝きを放った。逆転を許した直後、１−３の五回だ。直前で中野が併殺に倒れ２死。漂い始めた不穏なムード