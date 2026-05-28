「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）阪神は２０２４年以来、６度目となる交流戦連敗スタートとなった。五回に守備のミスも絡んで３点を失い、逆転を許すとそのまま敗戦。打線も１２安打で２得点に終わった中、藤川球児監督（４５）は「我慢」を強調。昨年は７連敗を喫した交流戦で、まずは流れを断ち切る一勝が欲しい。ミラクル再現を期待した九回２死一、二塁…スタンドのボルテージは最高潮に達した。最大７点差