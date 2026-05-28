デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は「首位打者になれなかった最高打率選手」を取り上げる。◇◇巨人のクロマティは８６年、チームリーダーとして大活躍を見せた。開幕から好調を維持し、８月には打率・４３７、本塁打８、打点２３という圧巻の数字で、チームメートの槙原寛己と並び月間ＭＶＰを獲得した。巨人はこの年、広島と