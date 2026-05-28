「ＤｅＮＡ２−５オリックス」（２７日、横浜スタジアム）今のオリックスは下位打者も手ごわい。前日２６日にプロ通算１０００試合出場を果たした「７番・捕手」の若月健矢が大活躍。試合前まで打率１割台に低迷していたが、二回の同点打を含む２安打３打点と奮起し「フラットな気持ちでは入れている。いっときよりはいい」と久々の笑顔だった。マルチ安打は実に４月１７日・ソフトバンク戦以来で、守っても３連敗中だった先