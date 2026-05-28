「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）ロッテは２試合連続の逆転勝ちで、交流戦は３年連続の連勝発進となった。２点を追う七回１死満塁から西川史礁外野手の中前２点適時打で追い付き、その後暴投で決勝点を奪った。西川は「とにかくつなごうという思いだけでした」と振り返った。今季ここまで満塁の場面で８打数無安打、１死球だったが「今日は力が入り過ぎず冷静にいけた。そこが一番大きかった」と笑顔を見せ