【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２７日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真はマーリンズ戦に５番三塁で出場し、六回に勝ち越しの１１号ソロ本塁打を放って２―１の勝利に貢献した。２打数１安打１打点だった。軽快にダイヤモンド１周前夜にマークした久々の適時打が勢いをもたらしたか。岡本が勝ち越し１１号ソロ。５月５日以来となる一発で、勝利の立役者になった。六回一死走者なし。１ボールから、外角