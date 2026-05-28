「プロレス・ストロングスタイル」（２７日、後楽園ホール）約３年ぶりに同団体のリングに上がった“関節技の鬼”こと藤原喜明（７７）が６人タッグマッチに臨み、最後は高橋義生に膝十字固めで敗れたものの、１５分超の激闘で沸かせた。村上和成との新旧テロリスト対決ではボコボコに殴られたものの、頭突きで応戦。伝家の宝刀、脇固めも繰り出し、あと一歩まで追い込んだ。喜寿でのファイトを見せたが「リングに上がったら