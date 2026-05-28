競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。2頭出し野中厩舎のアルトラムスは坂路で4F52秒5の自己ベストをマーク。柔らかい身のこなしで駆け上がった。師は「先週の段階でもう一段、（状態を）上げた方がいいとのことだったのでスイッチを入れた」と上積みをアピールする。皐月賞は伸び切れず18着。「前走はいい経験になった。レース後のダメージも思ったほどなく、ポテンシャルが高い