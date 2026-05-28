日々トレセンや競馬場など現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は美浦取材班の万哲こと小田哲也（58）が担当、ダービーで抽選対象のケントンに熱視線を送る。再コンビの丹内が騎乗した最終追いは上々の動き。09年開業の田島俊明師（52）に初めてのダービー切符は届くのか？美浦のダービー水曜追いのトリを務めたケントンに引き込まれていた。いわゆる「抽選組」。再コ