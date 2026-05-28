競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。ショウナンガルフは最終追いも浜中を背にCWコースへ。単走で6F84秒2〜1F11秒6を刻んだ。北村助手は「先週に負荷をかけているので、今週軽めは予定通り。休養がいい方に出ているし、ここ一本に絞って順調に仕上がった」と好況を伝える。近2走はホープフルS14着→きさらぎ賞9着と苦戦。「気持ちの問題が大きい。リズム良く運べれば、ここでも