グレード制導入の84年以降、皐月賞を1番人気で勝ち、ダービーに出走した馬は10頭。そのトータル成績は【7・0・1・2】で勝率70％と信頼度は高い。直近で該当したコントレイルはダービーでも1番人気に応えてV。今年の皐月賞を単勝4.0倍の1番人気で逃げ切ったロブチェンもチャンスは十分だ。