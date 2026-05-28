競馬の祭典「第93回日本ダービー」（31日、東京）の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。史上25頭目の皐月賞＆ダービーの2冠が懸かるロブチェンは、VパターンのCWコースで万全の仕上がりをアピール。半マイル追いでラスト1F（200メートル）11秒2と切れた。G1・2勝の絶対王者が堂々と主役を担う。同レースは28日、出走馬と枠順が決定する。無敗のVパターンでクラシック2冠獲りに挑む。馬場が開門した午前6時。皐月賞馬