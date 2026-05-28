競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。パントルナイーフはWコースで3頭併せ。素軽い脚取りでラスト1F11秒2（5F66秒2）とシャープに伸び、内サトノパトリオット（4歳2勝クラス）と併入、外オリオアルセーリオ（4歳1勝クラス）に1馬身半先着した。太田助手は「動きは良かったし、迫力もあった。これでまた状態は上がると思う」と好感触。昨年の東スポ杯2歳Sを勝った東京で、ルメー