【馬券のツボ】《ここが買い》これまで5月31日に行われたダービーは7回。そのうち6頭の皐月賞馬が出走し、5頭がV（64年シンザン、81年カツトップエース、92年ミホノブルボン、15年ドゥラメンテ、20年コントレイル）。2冠馬誕生の可能性は高い！？《ここが心配》現3歳世代が初年度のワールドプレミア産駒はこれまで東京で【0・0・1・12】と勝利がなく、ロブチェンの共同通信杯3着が最高着順。中山の【3・1・0・14】と比較し、